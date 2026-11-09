{"_id":"6af1a98a21d1100041083194","slug":"video-meerut-pollution-caused-by-fireworks-smoke-makes-breathing-difficult-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: आतिशबाजी के कारण फैला प्रदूषण, धुएं के कारण सांस लेना हुआ दूभर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली की रात पूरा शहर पटाखों से गूंजता रहा। देर रात तक अनार, चकरी, रॉकेट और स्काई शॉट की आवाजें आती रहीं। पटाखों के कारण प्रदूषण भी खूब फैला और आसमान धुएं से भर गया। प्रशासन ने पटाखे चलाने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, लेकिन लोग आधी रात के बाद तक आतिशबाजी करते रहे। ब्रह्मपुरी में नजारा कुछ यूं नजर आया।

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