{"_id":"6ac228e1047b6ded3f085461","slug":"video-meerut-mla-atul-pradhan-says-two-kachoris-one-samosa-complete-faith-in-the-saini-community-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: विधायक अतुल प्रधान बोले- दो कचौरी-एक समोसा, सैनी समाज पर पूरा भरोसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लावड़ स्थित अंदावली मार्ग पर दाताराम सैनी के खेत में रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले विचार गोष्ठी और मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक अतुल प्रधान ने करीब एक हजार छात्राओं को साइकिल वितरित की। उन्होंने कहा कि अब तक करीब नौ हजार छात्राओं को साइकिल दी जा चुकी हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अतुल प्रधान ने पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया। कहा कि वर्तमान में महिलाओं का एक डायलॉग बहुत वायरल हो रहा है 'दो कचौरी, एक समोसा, लेकिन मैं महिलाओं का कहा गया डायलॉग नहीं दोहराऊंगा। मैं कहूंगा 'सामने वाले का नहीं भरोसा और सैनी समाज पर पूरा भरोसा।"

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