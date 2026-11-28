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मेरठ में उल्देपुर से करीब एक किलोमीटर पहले विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर सोमवार को मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने बुलडोजर चलाया। बिना मानचित्र के कॉलोनियां विकसित करने वाले लोगों की प्राधिकरण के अधिकारियों से तीखी बहस हुई। लोगों ने कार्रवाई के नाम पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उधर, बुलडोजर पहुंचने की जानकारी मिलने पर उल्देपुर में लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि, प्राधिकरण की टीम गांव के भीतर नहीं पहुंची।

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