{"_id":"6ae306d2ef2f8acdd30a19dd","slug":"video-meerut-judicial-commission-arrives-to-probe-illegal-colonies-and-constructions-meets-officials-at-circuit-house-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अवैध कॉलोनियों और निर्माण की जांच के लिए न्यायिक आयोग पहुंचा, सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: अवैध कॉलोनियों और निर्माण की जांच के लिए न्यायिक आयोग पहुंचा, सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित न्यायिक आयोग बृहस्पतिवार को मेरठ के सर्किट हाउस पहुंचा, जहां अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हुई। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया आयोग के अध्यक्ष हैं। उनके साथ प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद भी मौजूद हैं। बैठक में कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी, डीएम डॉ. वीके सिंह, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। आयोग जिले में अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण की जांच करेगा। बैठक के बाद उलदेपुर में बनी अवैध कॉलोनी का निरीक्षण किए जाने की भी संभावना है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।