{"_id":"6b0a741d0ed10034980d959b","slug":"video-meerut-governor-explores-startup-stalls-at-paschimanchal-up-startup-dialogue-at-ccsu-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सीसीएसयू में पश्चिमांचल यूपी स्टार्टअप संवाद, स्टॉल पर जानकारी लेती नजर आईं राज्यपाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: सीसीएसयू में पश्चिमांचल यूपी स्टार्टअप संवाद, स्टॉल पर जानकारी लेती नजर आईं राज्यपाल

Dimple Sirohi

Updated Sat, 28 Nov 2026 11:56 AM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 11:56 AM IST







Link Copied



मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पश्चिमांचल यूपी स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध जानकारी ली। ... और पढ़ें

विज्ञापन