{"_id":"6af6eb0904748cc5520b7801","slug":"video-meerut-girls-took-part-in-boxing-trials-at-kailash-prakash-stadium-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में बालिकाओं ने दिया बॉक्सिंग के लिए ट्रायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैलाश प्रकाश स्टेडियम में मंडल बॉक्सिंग टीम के लिए शुक्रवार को बालिकाओं के ट्रायल का आयोजन किया गया। ट्रायल में जिले भर से आई बालिका खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। रिंग में उतरकर खिलाड़ियों ने पंच, फुटवर्क और स्टैमिना का शानदार प्रदर्शन किया। चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों के खेल को बारीकी से परखा लेकिन स्कोर शीट ना होने की वजह से खिलाड़ी के कोच ने विरोध जताया।

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