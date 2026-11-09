{"_id":"6af1a986adec4304c20c1d14","slug":"video-meerut-fireworks-set-off-while-dancing-people-had-a-great-time-this-diwali-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: डांस करते हुए की आतिशबाजी, दिवाली पर लोगों ने खूब की मस्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपावली की रात ब्रह्मपुरी में लोगों ने खूब मस्ती की। म्यूजिक सिस्टम पर डांस और पटाखे के शोर के बीच फुलझड़ी चलाई। देर रात तक अनार, चकरी, रॉकेट और स्काई शॉट की आवाजें आती रहीं। पटाखों के कारण प्रदूषण भी खूब फैला और आसमान धुएं से भर गया। प्रशासन ने पटाखे चलाने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, लेकिन लोग आधी रात के बाद तक आतिशबाजी करते रहे।

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