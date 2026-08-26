मेरठ में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकला, हाथों में झंडे लेकर चले बच्चे

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मेरठ के घंटाघर से बुधवार को जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अकीदत के साथ निकाला गया। जुलूस में सबसे आगे स्कूली बच्चे हाथों में झंडे लेकर नात पढ़ते हुए चल रहे थे। जुलूस के दौरान लोगों में उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और धार्मिक माहौल के बीच जुलूस आगे बढ़ा।

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