मेरठ: पुलिस लाइन में कैंसर स्क्रीनिंग-रेफरल सेंटर का किया गया भूमिपूजन, 70 लाख रुपये होंगे खर्च

मेरठ पुलिस लाइन स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग व रेफरल सेंटर के नवीन भवन का बुधवार को भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी, एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद निधि से बनने वाले इस केंद्र के निर्माण और उपकरणों पर करीब 70 लाख रुपये खर्च होंगे।

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36 लाख से बनेगा नया भवन

कैंसर स्क्रीनिंग व रेफरल सेंटर के लिए करीब 36 लाख रुपये की लागत से नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 23 लाख रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे। केंद्र में कैंसर की शुरुआती जांच के साथ मरीजों को आगे के उपचार के लिए रेफरल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।