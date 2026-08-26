{"_id":"6a8e70685067782301081b6b","slug":"meerut-namo-bharat-trains-to-run-every-8-minutes-on-raksha-bandhan-47-extra-trips-planned-2026-08-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: रक्षाबंधन पर नमो भारत के बढ़े फेरे, 27-28 अगस्त को हर आठ मिनट में मिलेगी ट्रेन, होंगी 47 अतिरिक्त ट्रिप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नमो भारत की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। एनसीआरटीसी ने 27 और 28 अगस्त को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 47 अतिरिक्त फेरे चलाने का फैसला किया है। इसके बाद दोनों दिन यात्रियों को हर आठ मिनट में नमो भारत ट्रेन उपलब्ध होगी। अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन पूरे कॉरिडोर पर सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन तक किया जाएगा। विज्ञापन



27 और 28 अगस्त को हर आठ मिनट में मिलेगी ट्रेन

रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए एनसीआरटीसी ने दोनों दिन ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का फैसला किया है। अतिरिक्त 47 ट्रिप के कारण यात्रियों को स्टेशन पर ट्रेन के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विज्ञापन

सराय काले खां से मोदीपुरम तक चलेंगी ट्रेनें

अतिरिक्त फेरों के साथ नमो भारत ट्रेनें पूरे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर संचालित की जाएंगी। सराय काले खां से मोदीपुरम तक चलने वाली ट्रेनों से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच यात्रा करने वाले लोगों को अधिक विकल्प मिलेंगे।



राखी बांधने जाने वाली महिलाओं को भी फायदा

रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में महिलाएं भाइयों को राखी बांधने और परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए यात्रा करती हैं। अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से इन यात्रियों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। परिवार के साथ सफर करने वाले बच्चों, बुजुर्गों और अधिक सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।