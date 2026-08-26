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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Namo Bharat Trains to Run Every 8 Minutes on Raksha Bandhan, 47 Extra Trips Planned

मेरठ: रक्षाबंधन पर नमो भारत के बढ़े फेरे, 27-28 अगस्त को हर आठ मिनट में मिलेगी ट्रेन, होंगी 47 अतिरिक्त ट्रिप

Wed, 26 Aug 2026 10:20 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 26 Aug 2026 10:20 AM IST
सार

रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 27 और 28 अगस्त को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 47 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। दोनों दिन हर आठ मिनट में ट्रेन मिलेगी।

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Meerut: Namo Bharat Trains to Run Every 8 Minutes on Raksha Bandhan, 47 Extra Trips Planned
गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नमो भारत की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। एनसीआरटीसी ने 27 और 28 अगस्त को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 47 अतिरिक्त फेरे चलाने का फैसला किया है। इसके बाद दोनों दिन यात्रियों को हर आठ मिनट में नमो भारत ट्रेन उपलब्ध होगी। अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन पूरे कॉरिडोर पर सराय काले खां से मोदीपुरम स्टेशन तक किया जाएगा।

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27 और 28 अगस्त को हर आठ मिनट में मिलेगी ट्रेन
रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए एनसीआरटीसी ने दोनों दिन ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का फैसला किया है। अतिरिक्त 47 ट्रिप के कारण यात्रियों को स्टेशन पर ट्रेन के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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सराय काले खां से मोदीपुरम तक चलेंगी ट्रेनें
अतिरिक्त फेरों के साथ नमो भारत ट्रेनें पूरे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर संचालित की जाएंगी। सराय काले खां से मोदीपुरम तक चलने वाली ट्रेनों से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच यात्रा करने वाले लोगों को अधिक विकल्प मिलेंगे।

राखी बांधने जाने वाली महिलाओं को भी फायदा
रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में महिलाएं भाइयों को राखी बांधने और परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए यात्रा करती हैं। अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से इन यात्रियों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। परिवार के साथ सफर करने वाले बच्चों, बुजुर्गों और अधिक सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

सड़क पर जाम से बचने का मिलेगा विकल्प
त्योहार के दौरान सड़क मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से कई जगह जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में नमो भारत यात्रियों को तेज और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन का विकल्प देगी। अतिरिक्त फेरों से प्रतीक्षा समय कम होने के साथ ट्रेनों में सीट उपलब्ध होने की संभावना भी बढ़ेगी।

लंबे सप्ताहांत में भी बढ़ सकती है भीड़
28 अगस्त को शुक्रवार होने के कारण रक्षाबंधन के साथ लंबे सप्ताहांत में भी यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। एनसीआरटीसी के अनुसार यात्रियों की मांग को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जा सकती है।
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