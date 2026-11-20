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मेरठ: डॉ. अंकित कुमार ने ब्लड कैंसर से बचाव की जानकारी दी

Mohd Mustakim

Updated Fri, 20 Nov 2026 11:46 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 11:46 PM IST







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विवि रोड स्थित मैक्स मेड सेंटर में ब्लड कैंसर से बचाव के लिए जानकारी दी गई। डॉ. अंकित कुमार ने बताया कि शरीर में कोई भी समस्या होते ही तुरंत खून की जांच कराएं। समय रहते इलाज शुरू हो गया, तो बीमारी का इलाज संभव है। ... और पढ़ें

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