मेरठ: भक्तों ने मंदिर में हवन यज्ञ के साथ किया अष्टमी पूजन, माता का लिया आशीर्वाद

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हस्तिनापुर में नवरात्र की अष्टमी पर रविवार को प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से हवन-यज्ञ कर माता रानी का पूजन किया। सुबह से ही मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में मत्था टेककर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कतार में लगकर माता के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

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