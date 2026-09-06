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मेरठ: कांग्रेस ने किया सरकार की नीतियों का विरोध, एकजुट होने का आह्वान

मेरठ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 02:20 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 02:20 PM IST







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जिमखाना मैदान के सामने अपार चैंबर में महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए विरोध जताया। एकजुट होकर इनसे लड़ने का आह्वान किया। ... और पढ़ें

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