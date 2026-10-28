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मेरठ: आर्मी पब्लिक स्कूल में एथलेटिक्स मीट, बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुतियां

Dimple Sirohi

Updated Wed, 28 Oct 2026 12:16 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 12:16 PM IST







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मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन के पास स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित एथलेटिक्स मीट में बच्चों ने उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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