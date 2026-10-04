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मेरठ: महावीर भगवान पर बच्चों ने किया कविता पाठ

Mohd Mustakim

Updated Sun, 04 Oct 2026 12:50 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 12:50 PM IST







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रेलवे रोड स्थित जैन धर्मशाला में जैन समाज का क्षमावाणी व अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने महावीर भगवान पर कविता पाठ किया। उसके उपरांत बच्चों को पुरस्कृत किया गया। ... और पढ़ें

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