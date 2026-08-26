{"_id":"6a8e939073034df9a60d49da","slug":"video-meerut-bhoomi-pujan-held-for-new-cancer-screening-centre-building-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के नए भवन का भूमि पूजन, स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा विस्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के नवीन भवन का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में कमिश्नर, एडीजी, डीआईजी, एसएसपी, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नवीन भवन बनने से कैंसर की शुरुआती जांच और स्क्रीनिंग की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।

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