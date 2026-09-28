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मेरठ: आसमान में दिखा कुदरत का अनोखा नजारा, एकसाथ नजर आए दो इंद्रधनुष

Mohd Mustakim

Updated Mon, 28 Sep 2026 06:43 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 06:43 PM IST







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मेरठ में पिछले तीन दिन से हो रही बारिश के बीच सोमवार को आसमान पर एक अनोखा नजारा दिखाई दिया। एकसाथ दो इंद्रधनुष दिखाई दिए, जो कि देखने वालों के लिए कौतुहल का विषय बन गए। लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में भी कैद किया। ... और पढ़ें

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