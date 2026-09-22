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मेरठ: सदर सर्राफा बाजार से निकली मराठा समाज की गणेश विसर्जन यात्रा, भक्ति में झूमे श्रद्धालु

Dimple Sirohi

Updated Tue, 22 Sep 2026 03:58 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 03:58 PM IST







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मेरठ के सदर सर्राफा बाजार से मराठा समाज की गणेश विसर्जन यात्रा निकाली गई। मराठी वेशभूषा में शामिल श्रद्धालु मराठा बैंड की धुन पर नाचते-गाते और गणेश जी के जयकारे लगाते नजर आए। यात्रा में भक्तों का उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। ... और पढ़ें

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