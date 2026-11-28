{"_id":"6b0a7439907dce40ea0da09b","slug":"video-hastinapur-nine-road-projects-worth-rs25-crore-inaugurated-within-a-week-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर: एक सप्ताह में दूसरी बार करोड़ों की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, ढाई करोड़ से बनेंगी नौ सड़कें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ के हस्तिनापुर में जर्जर और टूटी सड़कों से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत की ओर से सड़क निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को चेयरपर्सन सुधा खटीक ने करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत वाली नौ सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बार है, जब नगर पंचायत ने करोड़ों रुपये की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इससे पहले करीब एक सप्ताह पूर्व 1.82 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया था।

... और पढ़ें