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मेरठ: अनंत चतुर्दशी पर दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से निकली भव्य रथ यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु

Dimple Sirohi

Updated Fri, 25 Sep 2026 06:21 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 06:21 PM IST







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बागपत के तीरगरान स्थित दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हाथी और घोड़ों के कृत्रिम रथ आकर्षण का केंद्र रहे। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते-गाते यात्रा में शामिल हुए। पूरे मार्ग में जयकारों और धार्मिक उल्लास से वातावरण धर्ममय नजर आया। ... और पढ़ें

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