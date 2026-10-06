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मेरठ: स्नातक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉ. अमित कुमार जैन ने किया नामांकन

Dimple Sirohi

Updated Tue, 06 Oct 2026 01:20 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 01:20 PM IST







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मेरठ में शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद सदस्य चुनाव के नामांकन के दौरान मुजफ्फरनगर से डॉ. अमित कुमार जैन स्नातक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पर्चा दाखिल किया। ... और पढ़ें

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