Meerut: बागपत हादसे के घायलों का हाल जानने मेडिकल कॉलेज पहुंचे डीएम-एसएसपी, 6 लोगों की मौत की पुष्टि की

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मेरठ। बागपत के पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे के घायलों से मिलने डीएम डॉ. वीके सिंह और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना और वहां मिल रही सुविधा के बारे में पूछा। अधिकारियों ने इमरजेंसी में भर्ती मरीज़ों की हालत को देखा और साथ ही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गंभीर घायलों को भी देखा। डीएम ने बताया कि बागपत में हुए हादसे में 19 घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था, जिनमें से चार लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 13 घायलों का उपचार चल रहा है।

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