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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Weather Pattern Changes in Meerut, Rain Likely on September 26 and 27

मेरठ: सुबह से बदला मौसम का मिजाज, कभी बादल तो कभी धूप; 26-27 सितंबर को बारिश के आसार

Fri, 25 Sep 2026 11:23 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 25 Sep 2026 11:23 AM IST
सार

मेरठ में शुक्रवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 26 और 27 सितंबर को बारिश के साथ तेज हवा और गरज-चमक की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी।

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Weather Pattern Changes in Meerut, Rain Likely on September 26 and 27
मेरठ में मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सितंबर के अंतिम दिनों में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। शुक्रवार सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। कभी बादल छाए तो कभी धूप निकलती रही। मौसम में बदलाव के बीच पिछले कई दिनों से बढ़ रहा तापमान अब नीचे आने के आसार हैं।

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26 और 27 सितंबर को बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 सितंबर को मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव का असर और स्पष्ट दिखाई दे सकता है। इस दौरान बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 27 सितंबर को आंधी-गरज के साथ तेज हवा चलने के भी आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 25 से 27 सितंबर तक बारिश और गरज-चमक को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
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दिन की गर्मी से मिलेगी राहत
पिछले कुछ दिनों से मेरठ में दिन का तापमान 35 डिग्री के आसपास या इससे ऊपर बना हुआ था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों की आवाजाही और बारिश के कारण दिन के तापमान में कमी आएगी। इससे लोगों को दिन की गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश के दौरान तेज हवा और गरज-चमक का असर भी देखने को मिल सकता है।

किसानों को सतर्क रहने की सलाह
26 और 27 सितंबर को बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को खेतों में खड़ी फसलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। तेज हवा और बारिश के दौरान खेतों में पानी भरने से बचाव के लिए जरूरी उपाय करने होंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर से मौसम में कुछ सुधार होने की संभावना है।

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