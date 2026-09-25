मेरठ: सुबह से बदला मौसम का मिजाज, कभी बादल तो कभी धूप; 26-27 सितंबर को बारिश के आसार

दिन की गर्मी से मिलेगी राहत

पिछले कुछ दिनों से मेरठ में दिन का तापमान 35 डिग्री के आसपास या इससे ऊपर बना हुआ था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों की आवाजाही और बारिश के कारण दिन के तापमान में कमी आएगी। इससे लोगों को दिन की गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश के दौरान तेज हवा और गरज-चमक का असर भी देखने को मिल सकता है।



किसानों को सतर्क रहने की सलाह

26 और 27 सितंबर को बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को खेतों में खड़ी फसलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। तेज हवा और बारिश के दौरान खेतों में पानी भरने से बचाव के लिए जरूरी उपाय करने होंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर से मौसम में कुछ सुधार होने की संभावना है।