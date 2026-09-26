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मेरठ: श्री बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में मंडलीय संस्कृत प्रतियोगिता, छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

Dimple Sirohi

Updated Sat, 26 Sep 2026 01:48 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 01:48 PM IST







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मेरठ के सदर स्थित श्री बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में मंडलीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने संस्कृत अंताक्षरी में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

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