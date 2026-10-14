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Meerut: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का रोमांच, सेमीफाइनल में सूरज तिवारी और आदित्य आमने-सामने, तीन राउंड के बाद होगा फैसला

Dimple Sirohi

Updated Wed, 14 Oct 2026 01:11 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 01:11 PM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में चल रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में रेड कॉर्नर से लखनऊ के सूरज तिवारी और ब्लू कॉर्नर से कानपुर के आदित्य आमने-सामने हैं। मुकाबले में दोनों मुक्केबाजों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। तीन राउंड पूरे होने के बाद निर्णायकों की ओर से मुकाबले का परिणाम घोषित किया जाएगा। ... और पढ़ें

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