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मेरठ: पीएम मोदी के जन्मदिन पर एनएएस डिग्री कॉलेज में रक्तदान शिविर, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रहे मौजूद

Dimple Sirohi

Updated Thu, 17 Sep 2026 01:00 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 01:00 PM IST







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मेरठ के एनएएस डिग्री कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। एनएएस कॉलेज मेरठ का आधिकारिक संस्थान है। शिविर में राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से खुश हैं और अपनी इच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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