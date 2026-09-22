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BA third year students of Hastinapur Institute of Technology and Management staged a protest at the college gate, protesting against sending them to Mawana.
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Meerut: हस्तिनापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों ने कॉलेज गेट पर दिया धरना, मवाना भेजने का विरोध
मेरठ। गणेशपुर मार्ग स्थित हस्तिनापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में मंगलवार को बीए तृतीय वर्ष के दर्जनों छात्र-छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ हंगामा करते हुए धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें तीसरी बार अलग स्थान पर भेजा जा रहा है। अब उन्हें मवाना नहर स्थित एक निजी कॉलेज में शिफ्ट करने की तैयारी है। जबकि कॉलेज में द्वितीय और तृतीय वर्ष के करीब 60 छात्र छात्राएं हैं। छात्रों ने प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की।
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