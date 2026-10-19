{"_id":"6ad648210d8a4c61410fc5ca","slug":"video-akhil-nav-yuvak-samaj-sadar-took-out-durga-procession-from-tankeshwar-nath-shiv-temple-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: टांकेश्वर नाथ शिव मंदिर से अखिल नव युवक समाज सदर ने निकाली दुर्गा शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Meerut: टांकेश्वर नाथ शिव मंदिर से अखिल नव युवक समाज सदर ने निकाली दुर्गा शोभायात्रा

Pratyush Sharma

Updated Mon, 19 Oct 2026 10:11 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 10:11 PM IST







Link Copied



मेरठ। टांकेश्वर नाथ शिव मंदिर से अखिल नव युवक समाज सदर मेरठ कैंट द्वारा दुर्गा शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का उद्घाटन भाजपा नेता नीरज मित्तल ने किया। शोभायात्रा में शामिल विभिन्न झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बनीं रहीं। ... और पढ़ें

विज्ञापन