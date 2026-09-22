{"_id":"6ab2c79b749ffea50504d525","slug":"video-221-couples-tied-the-knot-under-chief-ministers-mass-marriage-scheme-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 221 जोड़ो जीवनसाथी के बंधन में बंधे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित समारोह में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान 221 नवविवाहित जोड़ों का पूरे रीति-रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि सभी नवविवाहितों के जीवन में सदैव खुशियां बनी रहें और वे अपने घर-परिवार में यशस्वी तथा वैभवशाली बनकर रहें। विदा होकर ससुराल जा रही बेटियों को महत्वपूर्ण सीख देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने सास-ससुर को अपने माता-पिता के समान समझें और ससुराल को ही अपना घर मानकर उसकी मान-मर्यादा तथा सम्मान को बढ़ाएं।उन्होंने इस अवसर को भावुक और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बेहद हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार कन्यादान जैसा पवित्र कार्य कर रही है, और वे स्वयं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर यहां कन्यादान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस मौके पर नितिन पोसवाल, योगेश प्रधान, आदि रहे।

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