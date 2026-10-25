नशेड़ी के हमले में महिला की मौत, चार घायल; VIDEO

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घोसी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा खास स्थित मलिकपुरा में रविवार की भोर करीब पांच से छः बजे के बीच नशे में धुत व्यक्ति के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।

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