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मऊ: चार महीने बाद 308 पहियों वाला मेगा ट्रेलर पहुंचा, बुधवार से गोरखपुर की ओर बढ़ेगा
ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहा 308 पहियों का विशाल ट्रेलर मंगलवार शाम मऊ की सीमा से करीब डेढ़ किलोमीटर पहले हैदरगंज गांव के पास पहुंचकर रुक गया। यह जगह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास है। ट्रेलर पर एक रिएक्टर लदा हुआ है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, ट्रेलर को बुधवार सुबह वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन से आगे रवाना किया जाएगा। मंगलवार को यह वाहन इसी मार्ग से हैदरगंज गांव तक पहुंचा था। मार्ग को पूरी तरह साफ करने के बाद ट्रेलर को आगे बढ़ाया जाएगा। 308 पहियों वाले इस विशाल ट्रेलर के रास्ते में आने वाले साइनबोर्ड और अन्य बाधाओं को हटाने या ऊंचा करने का काम किया जा रहा है। दोहरीघाट तक फोरलेन पर लगे साइनबोर्ड को ऊंचा किया जा रहा है, ताकि ट्रेलर आसानी से निकल सके। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जरूरी तैयारियां की गई हैं। अधिकारियों की निगरानी में ट्रेलर को आगे बढ़ाया जाएगा। यह ट्रेलर ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से लखीमपुर खीरी स्थित पीएलए (पॉली लैक्टिक एसिड) प्लांट के लिए रवाना हुआ था। करीब चार महीने पहले शुरू हुई इस यात्रा में ट्रेलर लगातार अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ रहा है। ट्रेलर के साथ 40 से 50 तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की टीम भी चल रही है। टीम वाहन के संचालन और रास्ते में आने वाली तकनीकी दिक्कतों पर नजर रख रही है।
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