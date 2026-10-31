{"_id":"6ae5b17cab9ed810a0086975","slug":"video-four-arrested-including-constable-mastermind-false-misdeed-case-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के झूठे मामले में मास्टरमाइंड सिपाही सहित चार गिरफ्तार, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना कोतवाली नगर पुलिस ने संवेदनशील और चौंकाने वाले मामले का खुलासा करते हुए दुष्कर्म की झूठी प्राथमिकी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शनिवार की सुबह 5:30 बजे सोनीधापा मैदान के पास से इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल मास्टरमाइंड व मुख्य आरोपी सिपाही विशाल भारती, दो महिलाओं सहित चार को गिरफ्तार कर लिया। वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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