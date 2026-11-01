Mau News: 5 किमी की दूरी होगी कम, बहादुरपुर और गोंठा में होगा रेलवे अंडरपास का निर्माण

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नई लाइन बनने के बाद रेलवे ने तीनों स्थानों पर फाटक बंद कर दिए थे। इसके चलते 60 से अधिक गांवों की करीब दो लाख आबादी मुख्य मार्ग से कट गई थी। दोहरीघाट ब्लॉक के गोंठा लोहारपुरा और बहादुरपुर में 1901 में रेलवे फाटक बनाए गए थे। इंदारा-दोहरीघाट रेलमार्ग के गेज परिवर्तन के दौरान चार वर्ष पहले इन्हें बंद कर पटरी बिछा दी गई। इससे ट्रैक के पूर्वी हिस्से के किसानों को गोंठा मंडी और गुड़ मंडी तक पहुंचने के लिए पांच किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।गोंठा लोहारपुरा के पूर्व दिशा में चौधरी चरण सिंह पंप कैनाल और पश्चिम दिशा में रेल पटरी है। इनके बीच बसिया राम, लोहारपुरा, कुंवारी का पूरा, तिवारी पूरा और गड़ेरी का पूरा स्थित हैं। यहां आने-जाने के लिए रेलवे फाटक के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि बीमार होने पर जहां 20 मीटर की दूरी पर एंबुलेंस पहुंच सकती थी, वहीं अब गांव पहुंचने के लिए उसे चार किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं, बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से आसपास के किसान कृषि कार्य के लिए रेलवे ट्रैक पार कर आने-जाने को मजबूर हैं। अनाज लाने-ले जाने के लिए भी पांच किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।