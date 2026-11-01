सरदार पटेल के कद को कांग्रेस ने छोटा किया, सपा का आरक्षण परिवार तक सीमित : एके शर्मा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इससे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती बाबा थानीदास ग्रामीण विद्यापीठ इंटर कॉलेज, सोनाडीह के मैदान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मंत्री एके शर्मा ने नगर पंचायत अमिला, घोसी और दोहरीघाट की 46 करोड़ 19 लाख रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरदार पटेल के व्यक्तित्व और अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। समारोह में भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित कर उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार, पर विपक्षी रिजीम चेंज की बात कर रहेअपने करीब 55 मिनट के संबोधन में मंत्री एके शर्मा ने जहां केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आज देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, इसके बावजूद विपक्षी दल रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता-पिता के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष के ऐसे बयान उसकी राजनीतिक सोच को दर्शाते हैं।कांग्रेस और सपा का रवैया देश की एकता, सनातन संस्कृति के खिलाफमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया था, तब क्या संविधान खतरे में नहीं था? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रवैया हमेशा देश की एकता, सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता के खिलाफ रहा है। वहीं मैदान में रोजगार मेले, स्वरोजगार सहायता शिविर एवं लाभार्थीपरक योजनाओं के शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें 17 अलग-अलग कंपनियों ने अपने स्टाल लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्राप्त किए, इसके साथ ही कृषि विभाग, आयुष विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और नगर पंचायत सहित विभिन्न विभागों के स्टाल लगाए गए थे।शिविर में पहुंचे क्षेत्रीय लोगों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और अपनी समस्याओं से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया। युवाओं ने रोजगार के अवसरों को लेकर कंपनियों के प्रतिनिधियों को आवेदन दिया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री भास्कर निषाद और अध्यक्षता राम पारस सिंह पटेल ने किया।