मऊ पहुंचा 308 पहियों का ‘बाहुबली’ ट्रेलर, देखने उमड़ी भीड़

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ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहा 308 पहियों का विशाल ट्रेलर गुरुवार सुबह करीब नौ बजे मऊ के बढ़ुआ गोदाम पहुंचा। विशाल ट्रेलर को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। ट्रेलर पर एक रिएक्टर लदा हुआ है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, ट्रेलर को बृहस्पतिवार सुबह वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन से आगे रवाना किया गया। इसके सुरक्षित आवागमन के लिए रास्ते में आने वाले साइनबोर्ड और अन्य बाधाओं को हटाने या उन्हें ऊंचा करने का काम किया जा रहा है। रास्ते में पड़ने वाले हाईटेंशन तारों को भी हटाया गया है।

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