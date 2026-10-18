{"_id":"6ad4a0649bd569855804f7ac","slug":"video-aurangabad-durga-pandal-modeled-after-tirupati-balaji-temple-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बना औरंगाबाद का दुर्गा पंडाल, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर के औरंगाबाद क्षेत्र में इस वर्ष बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल को दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है। कारीगरों ने मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार, गुंबदों और पारंपरिक संरचनाओं को बेहद बारीकी से उकेरा है। दूर-दूर से लोग इस अद्भुत निर्माण को देखने और मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शाम के समय जब रंग-बिरंगी रोशनी इस पंडाल पर पड़ती है, तो यह बिल्कुल वास्तविक मंदिर जैसा प्रतीत होता है।

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