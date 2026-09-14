VIDEO: टायर प्लांटों के जहरीले धुएं के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्रामीण

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कोसीकलां के कोटवन-नवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित टायर प्लांटों सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले काले धुएं और औद्योगिक कचरे के विरोध में रविवार को आसपास के ग्रामीण सड़क पर उतर आए। महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग हाथों में पट्टिकाएं लेकर औद्योगिक क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण प्रतिनिधि नरदेव चौधरी के आवास पहुंचे। यहां ज्ञापन दिया। जिसमें ग्रामीणों ने जल्द ही प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट को बंद कराएं जाने की मांग की। प्रदर्शन में प्रदूषण के विरोध को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को कोटवन, दहगांव, नवीपुर, उमरायला, नगला हसनपुर, बठैन खुर्द और बठैन कलां आदि गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सरजीत सिंह, भोलू प्रधान, डाॅ. उदयचंद, चंदन मैंबर, गोविंद मुखिया, भगत सिंह, ऋषिराज, संजीव कुमार, केवल सिंह, बेनीराम, डालचंद, योगेश रविकांत, राजेश, प्रेम, गोविंदा, करन सिंह आदि का आरोप है कि टायर प्लांट बिना मानकों के चल रहे हैं। दिन-रात चिमनियों से काला जहरीला धुआं उगला जा रहा है।

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