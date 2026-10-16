{"_id":"6ad1f935fdbb33c3cc08d3ea","slug":"video-unseasonal-rain-destroys-paddy-crop-farmers-stage-a-sit-in-at-the-mandi-market-gate-demanding-compensation-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बेमौसम बारिश से धान की फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग को लेकर मंडी गेट पर धरने पर बैठे किसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोवर्धन। गोवर्धन क्षेत्र में गुरुवार दोपहर से लगातार हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण गोवर्धन अनाज मंडी में रखी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। फसल खराब होने से परेशान किसानों ने मंडी के गेट को बंद कर धरना शुरू कर दिया। किसान बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले ही खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं अब बेमौसम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। मंडी में धान की फसल को नुकसान पहुंचने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई दिनों की मेहनत और लागत लगाने के बाद तैयार हुई फसल को खराब होते देख किसान चिंतित हैं। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। मंडी गेट बंद कर धरने पर बैठने से किसानों की नाराजगी भी सामने आई है। भवनपुरा निवासी किसान रूपकिशोर शर्मा ने कहा कि बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसान पहले से ही खेती की लागत और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में फसल बर्बाद होने से उनकी चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन से नुकसान का आकलन कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। वहीं, गांठौली निवासी किसान करण सिंह ने कहा कि लगातार बारिश के कारण धान की फसल खराब होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान पूरे साल मेहनत कर फसल तैयार करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द राहत दिलाए। किसानों ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसल के नुकसान का जायजा लें और प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करें। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान ने क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब किसानों को प्रशासन से राहत मिलने की उम्मीद है।

... और पढ़ें