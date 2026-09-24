{"_id":"6ab52d160d287504e1079e72","slug":"video-preparations-for-ramlila-begin-committee-office-bearers-perform-flag-worship-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रामलीला की तैयारियां शुरू, कमेटी पदाधिकारियो ने किया झंडा पूजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के सौंख में श्री आदर्श रामलीला सेवा समिति के तत्वावधान में रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री आदर्श रामलीला सेवा समिति की तरफ से रामलीला मंचन के लिए विधि विधान से झंडा पूजन का कार्यक्रम कराया गया। शुभारंभ जिला सहकारी संघ के चेयरमैन सुल्तान सिंह तरकर व अध्यक्ष संजय बंसल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मां चामुंडा देवी मंदिर मार्ग पर प्रभातफेरी निकाली गई। इस दौरान श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान के स्वरूपों सहित कमेटी पदाधिकारियों ने पूजन किया। पूजन सुरेश पंडित कराया। इस मौके पर व्यास छीतर बाबा, संरक्षक कपूर चंद राठिया, मास्टर वीरेंद्र सिंह, महामंत्री भरत सिंह, कोषाध्यक्ष जुगलकिशोर गोयल, विजय शंकर शर्मा आदि माैजूद रहे।

... और पढ़ें