VIDEO: आगरा में यूजीसी के विरोध में की महापंचायत, आंदोलन की बनाई रणनीति

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यूजीसी बिल वापस लेने को लेकर आगरा के कुबेरपुर स्थित गढ़ी रामी एक्सप्रेसवे पुल के नीचे स्वर्ण समाज की ओर से रविवार को महापंचायत आयोजित की गई। इसमें स्वर्ण समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। महापंचायत में आठ सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर होने वाले आंदोलन की तैयारी का अंतिम रूप दिया जाएगा। महापंचायत के दाैरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा।

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