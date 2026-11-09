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VIDEO: दिवाली मनाने गांव आए थे भाई, घर के बंटवारे पर मच गया बवाल; दोनों पक्षों में मारपीट

Dhirendra Singh

Updated Mon, 09 Nov 2026 10:08 AM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 10:08 AM IST







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मथुरा के थाना मांट क्षेत्र के गांव कसेरा कलां में दिवाली का त्योहार उस समय विवाद में बदल गया, जब घर के बंटवारे और बीच से रास्ता निकालने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से लाठी-डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ... और पढ़ें

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