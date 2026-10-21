VIDEO: आबादी से शराब के ठेके हटाने की मांग, कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन; महिलाओं ने दी अनशन की चेतावनी

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मथुरा के राया ब्लॉक के शोक-ज्ञान सोनई गांव में देशी-अंग्रेजी शराब और बीयर के ठेके हटाने की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डीएम के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपकर ठेके हटाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर दोबारा अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। ज्ञापन में कहा है कि ठेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज (बालिका) और ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के किनारे संचालित हैं। इससे छात्राओं, शिक्षिकाओं और खेतों पर काम करने जाने वाली महिलाओं को परेशानी होती है। आरोप है कि शराबी गाली-गलौज और मारपीट करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार 14 अक्तूबर की रात करीब एक बजे शराबियों ने विष्णु पुत्र सत्ता के घर पर ईंट-पत्थर फेंके, जिससे उनकी मां के चेहरे पर गंभीर चोट आई। उनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक फौजी से मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि ठेकों से 24 घंटे शराब मिलने के कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि उन्होंने 18 अक्तूबर को ठेके पर हंगामा किया था। जिला आबकारी अधिकारी और पुलिस के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि ठेके हटाने के लिए पहले भी कई बार प्रार्थनापत्र दिए जा चुके हैं। समाधान नहीं होने पर फिर अनशन शुरू किया जाएगा। इस दौरान कल्पना, कालाना, किरन देवी, ललितेश, अनीता, पूजा, उमा, निधि, सरोज, रमा, मंजू, प्रियंका, कमला, भावना, मालती, वैशाली, देवीन्दी, कमलेश, वंदना, भगवान देवी, किरन, संजना, ज्योति आदि मौजूद रहे हैं।

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