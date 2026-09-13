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VIDEO: मंदिरों के दर्शन कर लाैट रहे दोस्तों के साथ भयानक हादसा, नाले में गिरी तेज रफ्तार कार; पांच युवक गंभीर घायल

Sun, 13 Sep 2026 03:48 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sun, 13 Sep 2026 03:48 PM IST
Car falls into drain in Mathura five friends injured
गोवर्धन से मंदिरों के दर्शन कर अपने घर लौट रहे कार सवार युवकों की कार अनियंत्रित होकर नाले के किनारे पर गिर गई। इससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना में कार में सवार पांच युवक बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। थाना मगोर्रा के गांव नगला जंगली निवासी पवन पुत्र नानक चंद शनिवार को अपने दोस्त बछगांव निवासी अजयवीर सिंह, सोनू, रोहिताश व रिश्तेदार रवि के साथ गोवर्धन मंदिरों के दर्शन करने के लिए कार से गया था। देर रात करीब 11 बजे मंदिरों के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे, तभी गोवर्धन बाईपास स्थित नगला देविया मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गई और नाले के किनारे जा गिरी। घटना में कार सवार पांचों दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना में घायल रवि उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता है। रवि कुछ दिन पूर्व छुट्टी लेकर अपने ननिहाल बछगांव घूमने के लिए आया हुआ था। घायल पवन के चाचा लाल सिंह ने बताया कि कार सवार सभी आपस मे दोस्त है। शनिवार को गोवर्धन मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए थे। रात में लौटते समय कार अनियंत्रित होकर नाले के किनारे पर गिर गई। सभी दोस्त घायल हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है। सीओ अनिल कुमार सिंह का कहना है कि कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
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