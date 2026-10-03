आराधना मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने क्यों बदला प्रदेश अध्यक्ष?

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष और राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद पार्टी के शीर्ष संगठन में सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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