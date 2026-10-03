यूपी: शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ एटीएस के ताबड़तोड़ छापेमारी, लखनऊ समेत 10 जिलों में दबिश जारी

चार महीने में 52 गिरफ्तार

यूपी एटीएस पिछले चार महीनों में शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़ी कथित आतंकी गतिविधियों के मामलों में 52 संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संपर्क और नेटवर्क से जोड़ने के आरोप भी सामने आए हैं।



एटीएस संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट, चैट और अन्य संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए एटीएस संदिग्धों के घरों और अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।