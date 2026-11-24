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A unique tradition is observed at the fair held at Sage Markandeya’s ashram: people perform circumambulation around a peepal tree with the hope of being cured of skin diseases.
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VIDEO: मार्कंडेय ऋषि आश्रम के मेले में निभाई जाती है अनोखी परंपरा, चर्म रोग से मुक्ति की कामना लेकर पीपल की करते हैं परिक्रमा
घिरोर। क्षेत्र के विशन गांव स्थित मार्कंडेय ऋषि आश्रम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले में जहां हजारों श्रद्धालु कुंड में स्नान कर भगवान से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं मेले में एक अनोखी परंपरा भी निभाई जा रही है। इस परंपरा को निभाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष गांव के टीले पर स्थित पीपल के पेड़ के पास पहुंच रहे हैं।
बताया जाता है कि मेले के दौरान यहां 10 रुपये में छोटे कूलर में सात तरह के अनाज भरकर बेचे जाते हैं। श्रद्धालु इन अनाजों को खरीदकर गांव के टीले पर स्थित पीपल के पेड़ पर फेंकते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार, जिन परिवारों में चर्म रोग की समस्या होती है, उनके सदस्य इस परंपरा को निभाने यहां पहुंचते हैं। लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से परिवार को चेचक, कोढ़, खाज और खुजली जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
पीपल के पेड़ पर यह परंपरा निभाने पहुंचीं कई महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि उनके परिचितों और जानने वालों के परिवारों में चर्म रोग की समस्या रही है। इस परंपरा के बारे में जानकारी मिलने पर वे अपने परिवार के सदस्यों को इन समस्याओं से निजात दिलाने की कामना लेकर यहां पहुंचे हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के मेले में स्नान और पूजा-अर्चना के साथ निभाई जाने वाली यह परंपरा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
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