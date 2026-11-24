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घिरोर। क्षेत्र के बिधूना गांव स्थित मार्कंडेय ऋषि आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंचने लगे। उन्होंने कुंड में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर में दर्शन-पूजन और भजन-कीर्तन का सिलसिला चलता रहा। मान्यता है कि बिधूना गांव में मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। तभी से यहां श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान और भजन-पूजन की परंपरा शुरू की। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से यहां भव्य मेले का आयोजन होता है। मेले में खान-पान और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सैकड़ों दुकानें सजती हैं। आसपास के क्षेत्रों के अलावा कई जिलों से श्रद्धालु यहां कुंड में स्नान और मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं। मंगलवार को भी देर रात से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह होते ही कुंड में स्नान करने वालों की भीड़ लग गई। आश्रम परिसर के पास मैदान में सैकड़ों दुकानें सजी हुई हैं। मेले में पहुंचे लोग खरीदारी के साथ झूलों का भी आनंद लेते नजर आए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। आश्रम स्थल से करीब 500 मीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़े वाहनों को निर्धारित स्थान पर खड़ा कराया जा रहा है, जबकि अन्य वाहनों के मंदिर स्थल तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे आवागमन में परेशानी न हो। एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कुंड के चारों ओर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। माइक से लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। कुंड के किनारे रस्सी लगाई गई है, ताकि श्रद्धालु निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ही स्नान कर सकें। स्नान और पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने मार्कंडेय ऋषि और महादेव मंदिर में दर्शन किए। इसके साथ ही कुंड से करीब 400 मीटर दूर स्थित हजारा महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।

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