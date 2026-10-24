{"_id":"6adc9da93d4437da770b026d","slug":"video-youth-festival-held-at-vikas-bhawan-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: विकास भवन में युवा उत्सव का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज के विकास भवन परिसर में शनिवार को युवा उत्सव का आयोजन किया गया। सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए।

... और पढ़ें