{"_id":"6ac367314a416ade5c08c03b","slug":"video-the-weather-has-turned-pleasant-due-to-the-heavy-downpour-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

परतावल क्षेत्र में सोमवार को झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। दोपहर लगभग 12 बजे से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद एक बजे से अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं, बारिश के कारण नगर पंचायत और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन गई। सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल को भी फायदा पहुंचा है। किसानों के चेहरे पर बारिश को लेकर खुशी है।

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