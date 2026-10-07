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महराजगंज: नवीन मंडी से निकली सेवा ज्योति यात्रा

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 06:03 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 06:03 PM IST







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भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत नवीन मंडी परिसर से विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। जिलाध्यक्ष अशोक पांडेय उर्फ संजय पांडेय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। ... और पढ़ें

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